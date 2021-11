BANCA DON RIZZO: AL VIA IL CONCORSO FOTOGRAFICO “LA SALUTE DEL PIANETA E’ LA TUA SALUTE”

FOTO: “LA SALUTE DEL PIANETA E’ LA TUA SALUTE”, AL VIA IL CONCORSO PROMOSSO DA BANCA DON RIZZO

PREMI AI MIGLIORI SCATTI: LE 12 FOTO PIU’ BELLE FARANNO PARTE DEL CALENDARIO 2022 DELL’ISTITUTO BANCARIO

“RiScattiamoci: la salute del pianeta è la tua salute”: è il tema del concorso fotografico promosso da Banca Don Rizzo, alla 16\esima edizione.

L’iniziativa dell’istituto bancario siciliano intende dare voce al territorio italiano dando voce alla bellezza, al benessere, all’ecologia e alla sostenibilità, attraverso l’obiettivo degli appassionati: il verde in città, la mobilità green, la biodiversità, la cultura del riciclo, la natura incontaminata, il mondo contadino, il rispetto dell’ambiente.

A giudicare le foto ci saranno due giurie, una formata dai navigatori della rete che potranno votare sul sito internet dell’istituto www.bancadonrizzo.it decretando l’assegnazione del premio per la foto che riceverà il maggior numero di “mi piace”, e una tecnica composta da rappresentanti della Banca Don Rizzo, dell’agenzia di comunicazione Feedback e dal giornalista e fotografo Giovanni Pepi.

“La salute del pianeta è un tema oggi di primaria importanza – ha spiegato Sergio Amenta, presidente dell’istituto bancario del gruppo bancario Iccrea –. Proprio in questi i giorni i leader mondiali sono a Glasgow per discutere del futuro del pianeta Terra. Reputo quindi un’iniziativa del genere di grande valore nel contribuire alla sensibilizzazione verso un tema sempre più attuale e che ci coinvolge tutti in prima persona”.

Quattro i premi i palio: tre saranno assegnati dalla giuria tecnica e uno da quella on line. Il primo classificato riceverà una e-bike, il secondo una mountain bike, il terzo una bici da passeggio. La foto che raccoglierà più voti dal pubblico online riceverà in premio un weekend per due persone in una località siciliana. C’è tempo fino al 28 novembre per partecipare, caricando la foto sul sito www.bancadonrizzo.it/contest/photocontest2021 dove è possibile consultare il regolamento integrale. La partecipazione al concorso è gratuita. I dodici scatti migliori, a giudizio della giuria tecnica, faranno parte del calendario 2022 della Banca. Condividi il tuo migliore scatto e fatti votare entro il 28 novembre!

Mi piace: Mi piace Caricamento...