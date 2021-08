Avis di Campobello e Sindaco Castiglione esprimono cordoglio per la scomparsa del prof. Gentile

E’ con immensa tristezza che apprendiamo la scomparsa di Vincenzo Gentile, socio storico e fondatore della sezione Avis di Campobello di Mazara.

Con Vincenzo Gentile non perdiamo solo uno dei soci fondatori del gruppo Avis campobellese, sezione che ha presieduto per lunghi anni, ma anche una icona del mondo avisino siciliano avendo ricoperto per diverso tempo l’incarico di Presidente sia provinciale che regionale.

Modello di solidarietà umana ed esempio di elevato valore civile e morale, protagonista attivo della vita politica e culturale, per due volte sindaco della nostra città.

In tanti lo ricorderanno per la sua attività e per il suo volontariato ed in tanti rimpiangeranno una persona di così elevato spessore e disponibilità.

Il Presidente, il Consiglio Direttivo e tutti i Donatori della Sezione Comunale Avis, esprimono Profondo Cordoglio . È stata una fortuna che tu abbia fatto parte della nostra vita. Non ci sono addii per noi. Ovunque tu sia, sarai sempre nei nostri cuori.

Anche il Sindaco Giuseppe Castiglione, vuole esprimere cordoglio per la scomparsa del prof. Gentile con un messaggio a nome dell’Amministrazione:

“A nome dell’Amministrazione comunale, formulo sentite condoglianze alla famiglia per la scomparsa del prof. Vincenzo Gentile, già sindaco del Comune di Campobello di Mazara.

Sono certo di interpretare i profondi sentimenti di affetto di tutti coloro che hanno conosciuto il prof. Gentile, un uomo nobile che è stato protagonista attivo della vita culturale e politica di Campobello, che ha sempre operato in ambito sociale e che ha seminato conoscenza e sapere in varie generazioni di studenti.

Il prof. Gentile lascia di sé un ottimo ricordo nel cuore di tutti i campobellesi soprattutto per la sua saggezza, per la sua apertura mentale e per le sue qualità umane e comunicative”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...