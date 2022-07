Avis Campobello per l’Ambiente

Reading Time: 2 minutes

Vivere in un ambiente sano significa essere in salute e poter donare sangue in modo continuativo. E’ questo lo scopo dell’iniziativa “Avis per l’Ambiente”, progetto dell’ Avis Comunale di Campobello di Mazara che punta essenzialmente ad educare le giovanissime generazioni a stili di vita corretti ed attenti a quelle che sono le cattive abitudini in campo ambientale.

La prima iniziativa messa in campo riguarda la pulizia della Torre Saracena e delle Tre Fontane contigue, monumento che è stato adottato dall’Avis con apposita convenzione stipulata con il Comune. Il primo intervento, svolto oggi, ha riguardato la rimozione delle sterpaglie che ostruivano le fontane brochure che vuole rappresentare la bellezza dell’ ambiente e della vita, fa da sfondo ad alcune delle norme più giuste da rispettare per i più giovani e non solo, in modo da disseminare il più possibile una nuova cultura della salute. I cittadini vivono in un’ambiente salubre se tutti rispettano alcune semplici e facili regole che renderebbero il territorio molto più sano e costruttivo aldilà degli interventi punitivi e di repressione delle attività criminali.



Particolare attenzione affinché vengano coinvolti i Comitati dei Genitori per pungolare gli enti preposti ad intervenire per il monitoraggio di fenomeni di particolare rilievo sociale come l’inquinamento di terra, acqua, aria e campi elettromagnetici. Per l’ Avis la vera emergenza, infatti, resta quella di combattere i comportamenti elusivi e scorretti in ambito ambientale per giungere ad una città più salubre nel segno di una salute che punta alla prevenzione e non solo alla repressione. Vieni in Avis domenica dalle 8.00 alle 12.00 per la consueta donazione di sangue e troverai pure il vademecum per rispettare meglio la tua città

Mi piace: Mi piace Caricamento...