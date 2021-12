Assunzioni 2021: caratteristiche, requisiti e benefici del bonus under 36

Il 2021, si sa, è stato un anno complesso sotto molteplici aspetti. Il mondo del lavoro, ad esempio, è stato protagonista di una serie di cambiamenti ed evoluzioni importanti; una di queste, riguarda sicuramente l’introduzione del bonus assunzioni. Oggi approfondiremo alcune informazioni relative alle caratteristiche, ai requisiti di accesso e ai vantaggi di questo esonero contributivo destinato agli under 36.

Le informazioni più utili sul bonus assunzioni 2021

Il bonus assunzioni 2021, come anticipato poco sopra, si rivolge alla fascia degli under 36 e ha il compito di stimolare le aziende ad assumere i giovani attualmente senza lavoro. Per riuscire ad ottenere questo obiettivo, è scesa in campo l’INPS, proponendo un esonero contributivo per le imprese pari al 100% (oneri sociali), entro una soglia massima di 6mila euro e per un massimo di 3 anni (36 mesi). Va anche detto che questa facilitazione è attualmente attiva soltanto in alcune regioni d’Italia, come nel caso della Sicilia, della Puglia, della Basilicata, dell’Abruzzo, del Molise, della Sardegna e della Calabria. Naturalmente, il giovane under 36 che intende rientrare tra le facilitazioni concesse dal bonus assunzioni 2021, deve possedere specifici requisiti; oltre all’età, infatti, il candidato non deve aver avuto contratti a tempo indeterminato né con la società che lo sta per assumere, né con altre aziende.

Per il resto, trattandosi di un tema molto complesso, si consiglia di studiare i documenti ufficiali di riferimento, magari con l’ausilio di un esperto.

I giovani e il mondo del lavoro

A partire dal bonus appena descritto, si evince come ci si stia muovendo verso una strada in grado di favorire i giovani, facilitando il loro ingresso nel mondo del lavoro.

A livello europeo, sono tante le misure che stanno spingendo in questa direzione, e i giovani, al fine di aumentare le loro chance di assunzione, non possono rischiare di farsi trovare impreparati. Per poter conquistare l’interesse del datore di lavoro e far subito una buona impressione, infatti, è importante presentarsi nel modo giusto, esponendo le proprie competenze reali, la propria motivazione e le esperienze pregresse compiute nel settore di riferimento. A tal proposito, potrebbe risultare utile l’utilizzo di un documento comprensivo di tutte le informazioni personali del candidato, da fornire all’azienda. Per capire come impostarlo, si può fare riferimento a più di un modello di lettera di presentazione disponibile sul web. In questo modo sarà possibile scaricare il documento gratuitamente e utilizzarlo in caso di necessità. Detto ciò, è importante agire quanto prima, per evitare che il numero di giovani inattivi sul mercato del lavoro aumenti ulteriormente. Di contro, le strategie messe in atto in Europa stanno dando i propri frutti: se si considera il tasso di disoccupazione, infatti, si assiste ad un calo incoraggiante, corrispondente a -29 mila unità.

Mi piace: Mi piace Caricamento...