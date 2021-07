ARCHEO CLUB CAMPOBELLO CAVE DI CUSA. IL PRESIDENTE ANTONINO GULOTTA: “E LUCE FU!”.

Dopo diverse nostre segnalazioni ahimè di stampo oscuro, oseremo dire medievale, sembra che una timida scintilla lasci ben sperare in un futuro più rispettoso per l’ambiente e per la natura. Che sia l’avvento di un nuovo illuminismo?

“Ai posteri l’ardua sentenza”!

Non è miraggio ma realtà! Dopo l’eterno immobilismo che offre la sterile continuità del nostro sindaco e della sua giunta, si materializza, ad opera di privati, un miracolo di tecnica e capacità imprenditoriale.

Oggi siamo paghi, infatti, di comunicare che in via Rosario, alla periferia est della città, grazie al fiuto dei titolari dell’azienda “Bono e Ditta” nasce un vasto impianto di pannelli fotovoltaici, volto a soddisfare il fabbisogno energetico dell’impresa ed in linea con l’obiettivo 7 dell’Agenda dell’ONU 2030.

Si fa notare che sono in funzione sullo stesso sito tre colonnine per la fornitura di energia destinata all’alimentazione di veicoli elettrici, che costituiscono un vanto per il territorio campobellese.

