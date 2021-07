ALTROCONSUMO. Green pass: dal 6 agosto anche nei ristoranti. Ecco quando serve e come funziona

Dal 6 agosto in Italia sarà obbligatorio il Green Pass, il certificato di immunità dal Covid-19 già necessario per muoversi in tutta Europa e ora necessario per partecipare a eventi e cerimonie ma anche entrare in bar e ristoranti al chiuso, cinema, stadi e non solo. Questi i provvedimenti approvati dal Governo per far fronte all’aumento dei contagi causati dalle varianti del virus, insieme al prolungamento dello stato di emergenza fino al 31 dicembre.

L’introduzione e le modalità del Green Pass ha suscitato molto dibattito e, tanto più ora, sta sollevando e solleverà molti dubbie domande nei cittadini sulle modalità per ottenere e utilizzare il certificato. Domande e dubbi che hanno iniziato ad arrivare numerose anche ad Altroconsumo nelle settimane scorse, complice anche il periodo vacanziero.

Ecco perché, al fine di aiutare tutte le persone a orientarsi in questo nuovo sistema, sulla scorta di quanto già fatto nella fase più acuta della pandemia Covid, l’Organizzazione ha deciso eccezionalmente di aprire il proprio servizio di consulenza telefonica a tutti, in forma gratuita, proprio per dare un contributo, permettendo ai cittadini di poter contare su una consulenza da parte dei legali Altroconsumo e risolvere i dubbi in merito alla certificazione. Altroconsumo, ha anche inviato una lettera al Governo, raccogliendo online il supporto dei cittadini, per portare all’attenzione alcuni punti fondamentali per la tutela dei consumatori, come, per esempio, il rischio che l’utilizzo del Green Pass diventi un elemento di discriminazione e la richiesta di tamponi gratuiti per chi non si è ancora immunizzato.