AEROPORTO DI VENEZIA: SI È CONCLUSO IL G20 ECONOMICO

I funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) in servizio presso l’Aeroporto Marco Polo di Tessera, a conclusione del G20 che si è tenuto a Venezia dal 7 all’11 luglio tra i paesi più industrializzati, hanno in queste ore espletato le formalità relative al rimborso del Tax Free anche in un’area del cerimoniale appositamente approntata per il passaggio dei ministri dell’economia, governatori delle banche centrali e delle relative delegazioni intervenute.

Anche in occasione di questo evento internazionale, ADM si è prontamente resa disponibile ad effettuare le proprie attività rispettando tutte le procedure messe in atto per garantire la massima sicurezza dei partecipanti.

