Reading Time: < 1 minute

ADM STIPULA UN PROTOCOLLO DI INTESA CON L’ASSOCIAZIONE “LIBERA”

Il Direttore Generale dell’Agenzia delle Accise, Dogane e dei Monopoli, Marcello Minenna, ha stipulato oggi un Protocollo di intesa con il Presidente dell’Associazione “Libera”, Don Luigi Ciotti.

Il Protocollo di intesa, oltre a stabilire una reciproca collaborazione sulle materie di interesse comune e allo scambio di dati di analisi e di elaborazione dei profili di rischio relativi alle attività illecite compiute dalla criminalità organizzata, intende promuovere attività culturali ed educative in favore dei giovani, presso gli Istituti di Istruzione di ogni ordine e grado e le sedi universitarie, per la diffusione della cultura della legalità, della responsabilità e del contrasto alle organizzazioni di tipo mafioso e alla criminalità in generale, attraverso percorsi formativi e informativi, dibattiti, mostre, proiezioni e altre forme di comunicazione.

I termini fissati dal Protocollo di intesa sono stati definiti nel rispetto dei relativi mandati e delle specifiche modalità di azione, per assicurare le comuni progettualità volte a favorire il recupero e la restituzione alla collettività delle ricchezze e dei patrimoni nella illecita disponibilità delle organizzazioni criminali.

Mi piace: Mi piace Caricamento...