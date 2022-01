A ‘Today’ su Tv2000: l’eruzione del vulcano a Tonga e con Francesco Petrelli (Oxfam) la pandemia della disuguaglianza

Condotto da Andrea Sarubbi, in onda sabato 22 gennaio ore 15.15

L’eruzione del vulcano a Tonga e il rischio dell’Italia per l’attività del vulcano Marsili, che si trova nell’asse tra Palermo e Napoli, con Gabriele Ponzoni, segretario generale della Federazione europea dei geologi; poi la pandemia della disuguaglianza con Francesco Petrelli (Oxfam). Questi i temi della puntata di Today, l’approfondimento di Tv2000 sull’attualità internazionale, in onda sabato 22 gennaio alle 15.15.

L’apertura della puntata, dedicata all’attualità, è sull’eruzione del vulcano a Tonga e sull’attività dei vulcani nel resto del mondo: quanto dipendiamo dai vulcani? Fino a che punto è possibile prevedere le eruzioni? Quanto è rischiosa per l’Italia l’attività del vulcano sottomarino Marsili, vicino alle coste di Calabria e Sicilia? Risponde a queste domande, in collegamento da Bologna, Gabriele Ponzoni, segretario generale della Federazione europea dei geologi.

Gli ultimi due anni di Covid hanno acuito i contrasti nel mondo: mentre i miliardari e i super-ricchi hanno aumentato i propri patrimoni, 163 milioni di persone in più sono oggi costrette a vivere con meno di 5 dollari e mezzo al giorno. E l’Italia non è immune da quella che in molti definiscono la pandemia della diseguaglianza.

Da un lato, l’esercito dei lavoratori informali che ha perso lavoro e reddito da un giorno all’altro, spesso essendo costretto a lasciare le città in cui viveva per tornare nei villaggi di origine. Dall’altro, chi invece nei due anni di pandemia si è arricchito ulteriormente: da marzo 2020 è infatti cresciuto non solo il numero de miliardari, ma anche quello dei cosiddetti super-ricchi, ossia i possessori di patrimoni superiori ai 50 milioni di dollari. Le contraddizioni, visibili a occhio nudo, sono raccontate nella puntata di Today da due reportage, entrambi centrati sulle conseguenze delle limitazioni nei viaggi e dunque del turismo: da un lato, chi in Francia e Svizzera ha cominciato a noleggiare jet privati, per evitare lunghe code e possibili cancellazioni negli aeroporti; dall’altro, chi nel Kenya dei safari ha perso tutto per il mancato arrivo dei turisti e minaccia di andare a caccia nei parchi nazionali per sfamarsi. Ospite in studio, a commentare questi temi con Andrea Sarubbi, è Francesco Petrelli, responsabile delle relazioni istituzionali di Oxfam Italia, l’ong internazionale che in questi giorni ha riportato il tema delle diseguaglianze al centro del dibattito.

