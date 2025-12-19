ASP Trapani, Sandro Provenzano nuovo Risk Manager: un passo decisivo per la sicurezza delle cure

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani rafforza la propria organizzazione interna con la nomina del dottor Sandro Provenzano a Risk Manager aziendale, una figura strategica che torna a essere pienamente operativa dopo oltre tre anni di assenza.

Il dottor Provenzano ha firmato il contratto con il commissario straordinario dell’ASP, Sabrina Pulvirenti, ed è entrato immediatamente in servizio all’interno dell’Unità Operativa Qualità e Rischio Clinico, assumendo un ruolo centrale nella gestione del rischio clinico e nella promozione della sicurezza delle cure.

Si tratta di un incarico di grande responsabilità e valore, fondamentale per costruire un sistema sanitario sempre più sicuro, resiliente e orientato al miglioramento continuo. Il Risk Manager, infatti, opera attraverso un approccio proattivo e sistematico, capace di coinvolgere l’intera organizzazione sanitaria nella prevenzione degli eventi avversi, nel monitoraggio dei processi assistenziali e nella diffusione di una solida cultura della qualità.

Il curriculum del dottor Provenzano rappresenta una garanzia di competenza ed esperienza. Dal giugno 2021 è dirigente medico presso l’ospedale di Castelvetrano, mentre in precedenza ha maturato una significativa esperienza all’interno del Servizio di Rischio Clinico dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Palermo, uno dei contesti di riferimento regionali per l’innovazione e la gestione della sicurezza in ambito sanitario.

La sua nomina viene accolta con grande favore e rappresenta un segnale concreto di attenzione dell’ASP di Trapani verso la qualità dei servizi, la tutela dei pazienti e il supporto agli operatori sanitari.

Al dottor Sandro Provenzano vanno le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro, con l’auspicio che il suo contributo possa rafforzare ulteriormente i percorsi di eccellenza, trasparenza e sicurezza all’interno dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, a beneficio dell’intera comunità.

Buon lavoro Sandro…

