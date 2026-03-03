ASP Trapani indice l’HPV Day 2026: vaccinazione gratuita contro il Papilloma Virus l’8 marzo

In occasione della Giornata mondiale della vaccinazione contro l’HPV, che ricorre il 4 marzo, l’ASP Trapani promuove l’“HPV Day 2026”, una giornata interamente dedicata alla prevenzione dell’infezione da Papillomavirus umano. L’iniziativa si svolgerà domenica 8 marzo, in concomitanza con la Festa della Donna, con l’offerta della vaccinazione gratuita su tutto il territorio provinciale.

Le attività sono organizzate dal Dipartimento di Prevenzione, in sinergia con l’UOC Sanità Pubblica ed Epidemiologia, con l’obiettivo di incrementare la copertura vaccinale e rafforzare la cultura della prevenzione oncologica.

A chi è rivolta la vaccinazione

La vaccinazione anti-HPV sarà somministrata gratuitamente e senza necessità di prescrizione medica:

Donne dagli 11 anni compiuti fino ai 45 anni

Uomini dagli 11 anni compiuti fino ai 26 anni

Possono accedere coloro che non abbiano già effettuato in precedenza la vaccinazione anti-HPV (anti-HPV 4 o anti-HPV 2) e che siano residenti nella provincia di Trapani.

L’HPV (Human Papillomavirus) rappresenta l’infezione sessualmente trasmessa più diffusa in entrambi i sessi ed è responsabile di diverse patologie, tra cui il carcinoma della cervice uterina nelle donne, oltre a tumori anogenitali e orofaringei sia negli uomini che nelle donne. La vaccinazione costituisce uno strumento di prevenzione primaria fondamentale per ridurre l’incidenza di queste neoplasie.

Dove e quando vaccinarsi

L’accesso sarà libero, senza prenotazione, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 nei seguenti centri vaccinali distrettuali:

Marsala – Piazza Marconi n. 1

Mazara del Vallo – Via Furia Tranquillina n. 1

Castelvetrano – Piazza Martiri d’Ungheria n. 1

Campobello di Mazara – Piazza Nino Buffa n. 1

Sarà inoltre possibile vaccinarsi:

a Trapani in Piazza Vittorio Emanuele (con camper vaccinali)

a Castellammare del Golfo in Corso Bernardo Mattarella (camper ASP)

ad Alcamo, presso il Centro Congressi Marconi

Negli ambulatori vaccinali sarà possibile effettuare contestualmente anche altre vaccinazioni, sia pediatriche sia per adulti, secondo le indicazioni del personale sanitario presente.

Screening oncologici e prevenzione

Sempre nella mattinata di domenica 8 marzo, a Trapani in Piazza Vittorio Emanuele, si terrà un evento di informazione e sensibilizzazione dedicato agli screening oncologici per mammella, cervice uterina e colon-retto. Sarà inoltre possibile ricevere il kit per lo screening del colon-retto.

L’HPV Day 2026 rappresenta un’importante azione di sanità pubblica volta a promuovere la prevenzione primaria e secondaria, rafforzando il messaggio che la diagnosi precoce e la vaccinazione sono strumenti decisivi nella lotta contro i tumori HPV-correlati.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati