ASP Trapani: al via nuovo software per la refertazione e portale di Telemedicina

Avviate dall’Azienda sanitaria provinciale di Trapani le sessioni informative rivolte alla Dirigenza medica ospedaliera e ai medici della Specialistica ambulatoriale finalizzate all’utilizzo del nuovo sistema gestionale aziendale per la refertazione delle prestazioni ambulatoriali.

A decorrere dal prossimo 1° marzo 2026 il nuovo strumento di scrittura sarà l’unico in uso e dunque autorizzato a scrivere digitalmente tutte le diverse refertazioni a seguito di visita o di esame strumentale, erogate negli ambulatori sia ospedalieri che territoriali dell’ASP di Trapani, assicurando l’adozione di standard omogenei, una più efficace integrazione dei flussi informativi a uso epidemiologico e statistico e un ulteriore avanzamento nel percorso di dematerializzazione dei processi, con ricadute positive in termini di tracciabilità, sicurezza e tempestività del referto. Il nuovo sistema, inoltre, favorisce una maggiore uniformità operativa tra le diverse articolazioni aziendali e contribuisce a semplificare il flusso di lavoro dei professionisti, riducendo passaggi manuali e cartacei, e possibili disallineamenti procedurali.

“Stiamo portando avanti una digitalizzazione rapida e sostanziale – dichiara il Commissario straordinario dell’ASP- basata su strumenti concreti, con una formazione mirata e tempi certi di adozione. Il nuovo sistema di refertazione rappresenta un passaggio strategico per rendere più moderni e omogenei i processi di refertazione, con benefici diretti in termini di qualità, sicurezza e tempestività. È un percorso che valorizza il lavoro dei professionisti e rafforza la capacità dell’Azienda di rispondere in modo sempre più preciso alle esigenze della popolazione”.

L’ASP di Trapani si orienta sempre più verso una sanità digitale, moderna e orientata alla qualità. Infatti è tra le prime Aziende sanitarie siciliane ad adottare il nuovo portale regionale di telemedicina, strumento destinato a potenziare l’assistenza territoriale e l’accesso alle cure, soprattutto per le persone fragili e per chi vive in aree più periferiche della provincia o nelle isole. Lunedì prossimo, 9 febbraio, infatti prenderà avvio la formazione dedicata al portale di telemedicina, rivolta al personale sanitario già individuato in questa prima fase, con l’obiettivo di renderne operativi in tempi rapidi i principali servizi.

Televisita, telemonitoraggio, teleconsulto e teleassistenza entreranno progressivamente a pieno regime nei processi assistenziali dell’ASP di Trapani, ampliando l’offerta di servizi e contribuendo a una presa in carico più continuativa e integrata, in coerenza con le linee di indirizzo Agenas e con il D.M. 77/2022, che rafforzano il modello di sanità di prossimità e l’integrazione tra ospedale e territorio.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati