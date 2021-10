WhatsApp, Facebook, Messenger e Instagram down: che succede

Sembrano esserci grossi problemi ai server del gruppo Facebook, oggi 4 ottobre 2021: a partire dalle 17:15 italiane, infatti, sono KO sia WhatsApp che Facebook, Messenger e Instagram. Impossibile accedere ai servizi, con migliaia e migliaia di segnalazioni di disservizio da parte degli utenti.

Dalle segnalazioni registrate dal noto sito Downdetector sembrerebbe che il down dei tre servizi sia generalizzato a livello internazionale, con picchi di segnalazioni in Italia, Germania, Regno Unito e Messico, ma le segnalazioni arrivano anche da moltissime altre parti del mondo. Viene da pensare, quindi, che si tratti di un grosso problema tecnico a tutta l’infrastruttura del gruppo Facebook anche se l’azienda non ha ancora rilasciato alcun comunicato stampa, né sul suo sito né su Twitter (praticamente l’ultimo social blogale rimasto in piedi, oltre a TikTok). Ecco cosa sta succedendo, da Web e da mobile.

WhatsApp, Facebook e Instagram down

Nel dettaglio, ancora alle 17:50, sono irraggiungibili i siti Web di Facebook, il sito stampa di Facebook, la piattaforma WhatsApp Web e il sito di Instagram. Lato Web, quindi, tutto il gruppo è completamente KO.

Lato mobile, invece, l’app di WhatsApp si apre ma non invia né riceve i messaggi. Quella di Facebook si apre ma non aggiorna il feed, i commenti e non fa leggere le notizie. Impossibile anche postare qualunque cosa. Discorso identico per l’app di Instagram. L’app di Messenger mostra problemi identici a quella di WhatsApp, discorso identico per Instagram Direct.

Oggi, 4 ottobre 2021, tutto l’universo Facebook è completamente spento. Vi aggiorneremo su ulteriori sviluppi.

