Weekend intenso per i cronometristi campobellesi dell’associazione “Cronocusa”. Sabato 22 maggio saranno impegnati, infatti, a Petrosino nelle finali regionali under 17 maschili di pallamano e nella seconda edizione della “Coppa Costa Gaia” di regolarità automobilistica; domenica 23, invece, nella “Coppa Città di Partanna” di Slalom.

Alle finali under 17, partecipano Il Giovinetto Petrosino e Aetna Mascalucia (che si affronteranno nella prima semifinale) e Aretusa Siracusa ed Haenna (che giocheranno la seconda semifinale). A partire dalle 16 e 30 si disputeranno la finale per il terzo e quarto posto e, alle 18, la finalissima che deciderà quale sarà la squadra campione regionale under 17.

La seconda “Coppa Costa Gaia”, sarà valevole per il Campionato italiano regolarità auto moderne, per il Trofeo nazionale regolarità auto storiche e per il Campionato sociale A.C. Trapani 2021, con partenza e arrivo a Trapani. I concorrenti dovranno cimentarsi in 45 prove cronometrate e 2 prove di media, attraverso l’intero territorio della provincia trapanese. Il servizio di cronometraggio sarà gestito dall’associazione “G. Sardo” di Trapani e dall’associazione “Cronocusa” di Campobello di Mazara.

Dopo un anno di stop a causa del Covid 19, domenica 23 maggio, si disputerà la 27° “Coppa Città di Partanna”, gara nazionale di slalom valevole per il Trofeo d’Italia Sud, per la Coppa ACIsport 5° zona e per il Campionato Siciliano Slalom 2° zona. La corsa partannese avrà un percorso di poco meno di tre chilometri sulla strada provinciale che da Partanna conduce a Salaparuta ed è considerata “lo slalom più antico di Sicilia”.