Vax days anche all’Hub vaccinale di Trapani: oggi e domani aperti fino alle 22 anche senza prenotazione

Tutti i cittadini aventi diritto al vaccino Astrazeneca, oggi, sabato 20 marzo e domani, domenica 21 marzo, potranno presentarsi direttamente anche senza prenotazione nell’Hub vaccinale di via Salemi, contrada Cipponeri a Trapani, dalle 18 alle 22 per ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino Astrazeneca.

E’ l’iniziativa messa in campo dalla Regione per accelerare ulteriormente la campagna di vaccinazione anti Covid riservata al target 70-79, scuola, forze dell’ordine, non estremamente vulnerabili, etc.

In particolare, dalle ore 18 alle 22, coloro i quali non hanno ancora eseguito la prenotazione oppure fossero prenotati anche in altre date, potranno, quindi, recarsi presso l’hub vaccinale e ricevere liberamente il vaccino. Sarà necessaria solo la tessera sanitaria.

L’Hub di Trapani, dopo aver completato la giornata vaccinale ordinaria che prevede sia Pfizer per i fragili sia Astrazeneca per i prenotati, dalle 18 continuerà a restare aperto eccezionalmente con una corsia in più per il target Astrazeneca.