Vaccini anche di notte alla Fiera del Mediterraneo di Palermo cosi riporta il sito del Giornale di Sicilia oggi.

“Accelerare la campagna vaccinale e ridurre le code: questo l’obiettivo a Palermo e così è stato deciso di somministrare le dosi nell’hub della Fiera del Mediterraneo anche di notte.

Ad annunciarlo, il commissario per l’emergenza Covid in provincia di Palermo, Renato Costa. Da giovedì prossimo, dunque, come riferito in un servizio di Tgs, nella struttura palermitana i turni saranno no-stop. Anche oggi, purtroppo, alla Fiera sono state registrate lunghe code di cittadini in attesa della prima dose di vaccino. Ancora una volta persone anziane a vulnerabili sono state costrette ad aspettare il proprio turno in piedi per ore ma si spera che da giovedì, con turni anche di notte, la situazione possa migliorare.”

