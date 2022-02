Reading Time: 4 minutes

UNIPEGASO CAMPOBELLO DI MAZARA: ECCO LE OPPORTUNITA’ PER INSERIRSI NELLA SCUOLA ED AUMENTARE IL PUNTEGGIO

L’università telematica Pegaso (Unipegaso Campobello di Mazara) presenta tutte le opportunità per chi vuole inserirsi nel mondo della scuola e per chi vuole aumentare il proprio punteggio.

Queste le opportunità più importanti.

Diventare insegnanti:

Cosa sono i 24 CFU?

Dopo i cambiamenti introdotti dal D. Lgs. 59/2017 e dal D.M. 616/2017, la sola laurea non è più sufficiente come titolo di accesso all’insegnamento, ma è necessario ampliare la propria formazione conseguendo almeno 24 CFU. I CFU sono crediti formativi universitari in discipline antropo-psico-pedagogiche e in metodologie e tecnologie didattiche, indispensabili oltre al titolo di studio di accesso, per poter entrare nel mondo della scuola e diventare docente.

Laurea e 24 CFU sono un requisito fondamentale per chi vuole diventare docente, in quanto consentono di prendere parte alle procedure di reclutamento per concorso ordinario scuola secondaria, graduatorie provinciali per le supplenze, TFA sostegno.

L’Università Telematica Pegaso propone un percorso per acquisire 24 CFU (Crediti Formativi Universitari) in discipline antropo-psico-pedagogiche e in metodologie e tecnologie didattiche in modo semplice, rapido, veloce e in modalità online. Le iscrizioni sono sempre aperte.

Gli esami sono in modalità online ed a risposta multipla ed è possibile sostenere in un unico appello tutti i 4 esami del percorso.

Offerta formativa in Area scuola.

L’Università Telematica Pegaso svolge attraverso la propria piattaforma e-learning, in modalità online, corsi di livello universitario nonché altre attività formative, comprese quelle specifiche per il mondo della scuola.

UniPegaso possiede un’ampia offerta di corsi rivolti al personale docente di ogni ordine e grado con contenuti trasversali a tutte le discipline, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzare le competenze professionali.

Master e Corsi di perfezionamento in Area scuola: 13 Master di I livello, 7 Master di II livello, 12 Corsi di perfezionamento.

L’erogazione di tutti i corsi dell’Università telematica Pegaso si svolgerà in modalità e-learning, con piattaforma accessibile h24.

Convenzioni “La buona scuola”

L’Università Telematica Pegaso è fortemente orientata verso il mondo della scuola nella convinzione che, al fine di promuovere un maggiore sviluppo sociale, sia assolutamente necessario un forte raccordo tra le due realtà, per garantire possibilità di formazione e aggiornamento sempre più rispondenti al difficile ruolo dell’insegnante. In tale ottica sono stati sviluppati progetti, accordi e convenzioni con numerosissime istituzioni scolastiche.

In quest’ottica l’Università Telematica Pegaso offre a tutti i docenti la possibilità di migliorare la propria formazione professionale e, grazie alle Convenzione “La buona scuola” che Pegaso stipula con diversi istituti di istruzione, sarà possibile per i docenti, iscriversi a Corsi di perfezionamento e Master a condizioni agevolate.

Molto ambito tra i perfezionamenti il Perf263: “La metodologia CLIL per la didattica delle discipline non linguistiche in lingua straniera”

Il termine CLIL è l’acronimo di Content and Language Integrated Learning, ossia un approccio metodologico che prevede l’apprendimento integrato di contenuti disciplinari in una lingua straniera veicolare.

Il corso è rivolto a tutti i docenti o aspiranti tali che intendono approfondire la metodologia CLIL per l’insegnamento in lingua straniera dei contenuti disciplinari di materie non linguistiche.

Il corso avrà una durata di studio pari a 1500 ore (60 CFU). Il modello di sistema e-learning adottato prevede l’apprendimento assistito lungo un percorso formativo predeterminato, con accesso a materiali didattici sviluppati appositamente e fruibili in rete e ad un repertorio di attività didattiche interattive, individuali e di gruppo.

Cosa prevede il CLIL? Studio del materiale didattico delle singole discipline preparato dai docenti; Superamento dei test di autovalutazione somministrati attraverso la piattaforma PegasOnline; Partecipazione alle attività di rete; Redazione di un project-work; Prova finale.

Per aggiornamento graduatorie GPS (graduatorie provinciali per le supplenze):

CLIL (3 punti) +certificazione linguistica livello B2 (3 punti): 6 punti

CLIL (3 punti) +certificazione linguistica livello C1 (4 punti): 7 punti

CLIL (3 punti) +certificazione linguistica livello C2 (6 punti): 9 punti

Certificazioni linguistiche

UniPegaso Campobello di Mazara offre l’opportunità di conseguire, attraverso l’Ente certificatore British Institutes le certificazioni di lingua inglese di varo livello e quindi di aumentare il proprio punteggio nelle graduatorie GPS e per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica.

Per le Graduatorie GPS:

3 Punti – LIVELLO B2

4 Punti – LIVELLO C1

6 Punti – LIVELLO C2

Certificazioni informatiche EIPASS

Consentono di qualificare e aggiungere valore al Curriculum Vitae, facilitando l’inserimento nel mondo del lavoro. Il programma di certificazione informatica EIPASS attesta il possesso delle competenze ICT, così come descritte negli standard internazionali.

Le certificazioni Eipass sono valide come titoli valutabili per l’accesso ai concorsi pubblici e per l’iscrizione alle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS).

Secondo le tabelle di valutazione titoli, a tutte le certificazioni informatiche, per ogni titolo presentato e sino a un massimo di quattro titoli per complessivi due punti, sono riconosciuti 0,5 punti.

Il titolo informatico è valido per il punteggio delle GPS di I° FASCIA e di II°FASCIA , interessa quindi i docenti abilitati e non, che possono insegnare nel I° e II° grado (i laureati, gli ITP, docenti di sostegno e personale educativo).

Per acquisire in breve tempo 4 certificazioni e avere così il massimo del punteggio in graduatoria (2 punti), UniPegaso Messina mette a disposizione dei pacchetti specifici, proponendo 4 certificazioni Eipass a scelta e ottenere così 2 punti totali in GPS.

Per ogni certificazione vengono riconosciuti 0,5 punti in graduatoria.

