[Unesco] Sabato 24 a Noto il concerto di Andrea Bocelli e la mostra di Igor Mitoraj inaugurata da Vittorio Sgarbi.

L’iniziativa per promuovere i siti Unesco della Sicilia

ROMA– Sabato 24 ottobre 2020 a città barocca di Noto e la sua cattedrale faranno da scenario al concerto di Andrea Bocelli e alle imponenti installazioni dello scultore Igor Mitoraj. Una serata di musica e arte promossa dalla Regione Siciliana (Assessorato al Turismo) e dal Comune di Noto per promuovere i 6 siti Unesco della Sicilia: oltre a Noto, la Valle dei Templi di Agrigento, Siracusa e le necropoli rupestri di Pantalica, la villa romana del casale di Piazza Armerina, le Isole Eolie, l’Etna e la Palermo Arabo-Normanna con le cattedrali di Cefalù e Monreale.

La mostra di Igor Mitoraj (ben 7 sculture monumentali collocate sulla scalinata della cattedrale, e tra queste il celebre «Dedalo» in bronzo) sarà inaugurata da Vittorio Sgarbi che farà anche da Cicerone per una visita guidata nella cattedrale barocca, il cui restauro, per la parte artistica, è stato curato proprio dallo storico e critico d’arte. Sgarbi, tra l’altro, è stato uno dei promotori di questa serata che ha lo scopo di promuovere i tesori d’arte della Sicilia.

Per le restrizioni imposte dal Covid, il concerto è riservato a sole 400 persone, ma grazie a dei diffusori distribuiti tra le vie della città potrà essere ascoltato da tutti.

