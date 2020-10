Un elefante marino a spasso per la città in Cile semina il caos (Video)

Perso e disorientato, un elefante marino si è fatto strada nelle strade di alcuni quartieri residenziali.

I residenti di Puerto Cisnes, in Cile, hanno pensato di avere delle allucinazioni quando hanno visto un elefante marino strisciare per una decina di isolati nel loro quartiere. L’animale disorientato si è trovato in mezzo alla strada, interrompendo il traffico. Aiutati dai cittadini, che hanno spruzzato l’acqua sull’animale, la polizia e gli uomini della marina militare cilena sono dovuti intervenire per catturare e salvare l’animale di grandi dimensioni. Il gruppo ha formato una catena umana per mostrargli la giusta direzione. L’operazione, durata diverse ore, ha avuto successo e l’elefante marino oggi è stato rilasciato in mare.

