Reading Time: 2 minutes

Ucraina: MSF “Preoccupati per le conseguenze del conflitto sulla popolazione”

Costretti a sospendere le attività regolari per adattare la risposta all’emergenza

25 febbraio 2022 – I team di Medici Senza Frontiere (MSF) in Ucraina sono profondamente preoccupati per conseguenze del conflitto sulla popolazione e le comunità ucraine. Vediamo per le strade decine di migliaia di persone spaventate e in fuga.

A causa delle recenti evoluzioni, siamo stati costretti a sospendere temporaneamente le attività regolari nel paese, dal trattamento dei pazienti con HIV a Severodonetsk, a quelli affetti da tubercolosi a Zhytomyr, nonché un progetto per migliorare l’accesso alle cure a Donetsk, dove fornivamo assistenza sanitaria cruciale alle comunità colpite dal conflitto.

Sebbene la maggior parte di queste attività sia al momento sospesa, i nostri team hanno fatto tutto il possibile per garantire continuità di cura ai propri pazienti. Dopo oltre 7 anni di conflitto i bisogni della popolazione erano già elevati e siamo preoccupati per l’impatto che combattimenti prolungati potrebbero avere sui pazienti, molti dei quali sono anziani e con malattie croniche.

Poco prima dell’intensificarsi delle tensioni, ci siamo messi in contatto con diversi ospedali nelle aree di Donetsk e Luhansk per fornire training su medicina e chirurgia d’urgenza. Ieri un team di MSF ha fornito kit per l’afflusso di massa di pazienti a un ospedale di Mariupol.

Mentre le ostilità continuano, è cruciale garantire alle persone l’accesso all’assistenza sanitaria e ai farmaci.

Le nostre équipe stanno valutando come adattare l’intervento di MSF per rispondere all’emergenza. La situazione evolve rapidamente e stiamo mobilitando un assetto di risposta all’emergenza per essere pronti ad affrontare un ampio spettro di bisogni.

I nostri team in Bielorussia e Russia sono pronti a fornire assistenza medico-umanitaria in caso di necessità e stiamo cercando di inviare équipe in altri paesi confinanti per essere pronti ad intervenire, sia in Ucraina sia per i rifugiati che cercano asilo in altri paesi. I centri MSF di rifornimento stanno approntando kit medici per un rapido invio. Dovremo valutare nei prossimi giorni che tipo di accesso, sicuro e imparziale, sarà possibile per l’assistenza umanitaria.

Mi piace: Mi piace Caricamento...