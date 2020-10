Trapani. Nominata nuova referente del Partito Animalista in provincia di Trapani

Il segretario regionale del Partito Animalista Italiano Ilaria Fagotto, ha nominato Valentina La Malfa referente della provincia di Trapani.

Animalista sempre in prima linea, donna competente e capace, che si occupa di randagismo. Siamo onorati di avere nella nostra squadra una persona seria e professionale come Valentina La Malfa — ha commentato il Segretario Regionale Ilaria Fagotto — che si è messa subito a disposizione del nostro partito. La Provincia di Trapani infatti, è un territorio complesso e critico – commenta il neo referente provinciale Valentina La Malfa – servirà combattere le piaghe illegali che calpestano i diritti degli animali.

Cercherò, di lavorare in maniera sinergica con le amministrazioni comunali cercando di creare un dialogo mirato a creare una complicità costruttiva che porti entrambe le parti a raggiungere obiettivi comuni senza necessariamente cadere nel polemico. Sempre più spesso mi rendo conto che chi Amministrativamente deve combattere il fenomeno del randagismo purtroppo non ha le armi per farlo. Con il Partito animalista italiano cercheremo di divenire intermediario fondamentale tra le amministrazioni, cittadini e volontari.

(Nella foto copertina Valentina La Malfa)

