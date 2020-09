Perché votare No Il taglio dei seggi aumenterebbe il numero di abitanti per ogni parlamentare: come conseguenza, crescerebbe la distanza tra la popolazione e i suoi rappresentanti. I sostenitori del No ravvisano anche un pericolo per la democrazia riguardo alla rappresentanza territoriale , dal momento che sarebbe ridotto il numero di senatori eleggibili nelle regioni. Alcune di esse, come l’Umbria e la Basilicata, subirebbero un taglio del 57 per cento dei seggi. Il rischio paventato è che in alcune regioni potrebbero essere eletti rappresentanti di una sola coalizione . Si temono maggioranze “blindate” in Parlamento. Meno deputati e senatori significa maggior potere ai leader dei partiti e minore possibilità di confronto (e di dissenso) dentro i gruppi parlamentari che saranno più piccoli. Chi vota No sostiene che un taglio del solo numero dei parlamentari, non accompagnato da riforme e dalla modifica dei regolamenti, non faccia altro che paralizzare l’attività del parlamento e che la produttività di ciascun deputato o senatore sarà minata dal fatto che il lavoro in commissione sarà distribuito su meno persone. Il fronte del No bolla la riforma come demagogica e populista, e l’accusa di far leva sul sentimento di antipolitica diffuso tra la gente. Perplessità sul risparmio: “Lo 0,007 per cento della spesa pubblica”.

I sostenitori della riforma costituzionale espongono una serie di ragioni che vanno dalla riduzione dei costi della politica (500 milioni a legislatura la stima dei 5 Stelle) alla considerazione che un parlamento più snello sarà anche più efficiente e funzionale. I comitati per il Sì fanno notare che un numero di 600 parlamentari è in linea con quello delle altre maggiori democrazie europee. L’attuale consistenza parlamentare, è la tesi dei favorevoli alla riforma, è anche anacronistica: venne stabilita nel 1963 quando ancora non c’erano 800 consiglieri regionali e il parlamento europeo eletto direttamente. Ridurre il numero degli eletti, secondo i fautori del Sì, rende più trasparente e comprensibile la vita politica . Questo perché, con un numero minore e più controllabile di rappresentanti, dovrebbe essere più agevole il giudizio dei cittadini nei loro confronti. Chi chiede appoggio alla posizione del Sì ritiene che questa legge sia il primo passo verso una non rinviabile stagione delle riforme: a partire da quella elettorale.

Sforbiciata netta al numero di parlamentari: da 945 “onorevoli” eletti ora ai possibili 600. Domenica 20 e lunedì 21 settembre i cittadini italiani saranno chiamati alle urne per confermare o meno la legge (approvata in via definitiva alla Camera l’8 ottobre 2019) che ha ridotto il numero dei componenti di entrambi i rami del Parlamento: da 630 a 400 seggi alla Camera, da 315 a 200 seggi elettivi al Senato. Il referendum era già stato programmato per marzo ma poi venne rinviato a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19. È il quarto referendum confermativo costituzionale nella storia della Repubblica e non è richiesto il raggiungimento del quorum.

Gli schieramenti dei partiti

Le posizioni dei partiti non sono univoche. L’ufficialità, spesso, non corrisponde alla realtà e alle sensibilità del proprio gruppo e dei propri elettori/militanti. Ma vediamo nel dettaglio.

Movimento 5 Stelle. Il gruppo politico che, di fatto, ha voluto questa legge in nome dell’”anticasta” e di un mai completamente sopito antiparlamentarismo populista è ovviamente per il Sì. Ma anche tra i pentastellati c’è chi dice No. Esemplare il caso della deputata Elisa Siragusa che ha dichiarato: “Ridurre la rappresentanza parlamentare per risparmiare un caffè all’anno non ha senso. Sull’efficienza non si capisce la ratio. Per migliorare l’efficienza bisognerebbe rivedere per prima cosa i regolamenti di funzionamento delle Camere”. Anche altri grillini di minor peso hanno espresso dubbi e perplessità.

Pd. Il leader Nicola Zingaretti ha ufficialmente schierato il partito per il Sì. Ma si è dovuto barcamenare mostrando molti imbarazzati silenzi per i numerosi malumori della periferia e per il No forte e chiaro di esponenti come Gianni Cuperlo o Matteo Orfini. Inoltre, i troppi silenzi e la mancata riforma della legge elettorale mettono il gruppo dirigente dem in evidente difficoltà.

Lega. Il leader leghista Matteo Salvini ha detto che il Carroccio è schierato per il Sì, ma, dietro le quinte, tutti sanno che la riforma è poco digeribile per un partito che fa del radicamento sul territorio uno dei suoi punti di forza.

Fratelli d’Italia. Un Sì deciso che non pare aver tentennamenti di sorta. Giorgia Meloni deve però, anche lei anche se in misura infinitamente minore rispetto agli altri partiti, con le perplessità della periferia.

Italia Viva. Il gruppo renziano lascia libertà di voto, anche se, in fondo, è per il No.

Forza Italia. Partito spaccato sin dall’inizio. La ‘rivolta’ contro il Sì (guidata da molti esponenti di primo piano) è stata certificata dai dubbi espressi senza remore dallo stesso Silvio Berlusconi che ha detto chiaramente come una vittoria dei favorevoli alla riduzione dei parlamentari non migliorerebbe il quadro generale. Anzi.

Gli altri. Emma Bonino e + Europa per il no, così come (a esclusione di Bersani) la sinistra-sinistra come Articolo 1 e Rifondazione comunista nonché i socialisti di Riccardo Nencini

I seggi saranno aperti dalle ore 7 alle ore 23 di domenica 20 settembre e dalle ore 7 alle ore 15 di lunedì 21. Stesso orario per il voto regionale nelle sette regioni chiamate a rinnovare consiglio e presidente. Lo scrutinio comincerà non appena chiuse le urne, partendo proprio dal referendum.