Sicilia verso il coprifuoco: didattica a distanza alle superiori e mezzi pubblici dimezzati

Una dopo l’altra le regioni italiani abbassano la serranda. E’ finita a notte fonda la riunione d’urgenza della giunta regionale siciliana per valutare nuove misure restrittivi in chiave anti Covid. Solo ieri sull’Isola si sono registrati ben 796 casi in più.

Da quanto trapela, la stretta rispetto al Dpcm governativo riguarderebbe le scuole superiori di ogni ordine e grado: dal secondo al quinto anno è prevista l’adozione della didattica a distanza. Poi i mezzi pubblici, dimezzati nella capienza: potranno essere riempiti solo per il 50%. Infine i locali: bar, ristoranti, pub e ogni altra attività commerciale e ristorativa notturna chiuderà inderogabilmente alle 23. Allertato anche l’esercito, non per i controlli per per l’allestimento di ospedali da campo.