SICILIA; LEGGE STABILITA’: LO CURTO (UDC), E’ UNA FINANZIARIA CHE DA’ RISPOSTE, BENE NORMA SU STABILIZZAZIONE ASU E MISURE PER COMUNI, RISCOSSIONE SICILIA, PENSIONATI REGIONALI E ASSUNZIONI DI 300 GIOVANI LAUREATI

PALERMO – “Sarà una finanziaria di risposte che non crea più debiti e dà risposte attese da decenni. Oggi un altro tassello è stato inserito nel mosaico della legge di stabilità con la norma che fa uscire dal precariato oltre quattromila lavoratori Asu che, finalmente, potranno contare su un contratto a tempo indeterminato. Stiamo lavorando per mettere in sicurezza anche i bilanci dei comuni siciliani con contributi anche per gli enti locali dichiarati zona rossa a causa della pandemia e per quelli che ospitano strutture per i migranti. Abbiamo tutelato anche i diritti acquisiti dei pensionati regionali che non vedranno tagliate le indennità previdenziali e con un’altra norma abbiamo messo fine al sistema di riscossione regionale passando le funzioni della partecipata regionale ad Agenzie Entrate-Riscossione con la tutela del personale. Bene anche la norma che consentirà l’assunzione per tre anni di 300 giovani laureati che aiuteranno i Comuni siciliani nella spesa dei fondi comunitari. Sono certa che l’impegno preso dal presidente Musumeci di stanziare 200 milioni di euro per aiutare le imprese siciliane sarà presto concreto. Noi in parlamento siamo pronti a fare la nostra parte per fa uscire dalla crisi, dovuta alla pandemia, tutte le attività produttive della Sicilia”. Lo afferma Eleonora Lo Curto, capogruppo Udc all’Assemblea regionale siciliana.

