SICILIA; CONFIDUSTRIA: LO CURTO (UDC), AUGURI A GREGORY BONGIORNO ELETTO PRESIDENTE DI SICINDUSTRIA, CONOSCO SUA DETERMINAZIONE E DEDIZIONE AL LAVORO

Palermo – “All’amico Gregory Bongiorno i miei auguri di buon lavoro al vertice di Sicindustria. Conosco la grande determinazione di Bongiorno e la dedizione al lavoro, per questo sono certa che la sua elezione a presidente della più rappresentativa organizzazione degli industriali siciliani contribuirà a rendere migliori le relazioni con governo e parlamento regionali, nell’auspicio che si possa lavorare insieme per gestire al meglio la fase storica dell’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Come deputata eletta nella provincia di Trapani sono particolarmente contenta che un uomo del mio territorio e un imprenditore preparato e attento ai cambiamenti sia stato chiamato a questa responsabilità”. Lo afferma Eleonora Lo Curto, capogruppo Udc all’Assemblea regionale siciliana.