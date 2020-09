Si costituisce a Campobello di Mazara il Libero Movimento Civico “Nuovi Orizzonti”.

La formazione di questo movimento nasce spontaneamente e liberamente tra soggetti, di area politica moderata, impegnati a vario titolo, in vari ambiti del tessuto economico-produttivo, della comunità campobellese. Lo scopo è quello di contribuire allo sviluppo sociale culturale ed economico del nostro territorio. Il Movimento si propone di dare slancio a tutte quelle attività sociali ed economico-produttive: ambientale, agroalimentari, turistiche, rivalutazione delle risorse naturalistiche ed archeologiche; sulle quali puntare per uno sviluppo equo solidale e sostenibile del nostro territorio.

Il panorama politico locale, in questa tornata elettorale, ha espresso le candidature a Sindaco di persone e personalità di elevato profilo politico e non solo. Purtuttavia, il Movimento Nuovi Orizzonti riconoscendo il lavoro e lo sforzo profuso in questi anni dall’attuale Sindaco, nell’ottica di dare continuità al processo di trasformazione intrapreso in questi anni, ha deciso di condividerne la sua ricandidatura.

Il programma elettorale, della lista Democrazia e libertà, è stato proposto da diversi gruppi di lavoro dove, all’interno di alcuni di questi, erano presenti aderenti al neo costituito, Movimento Nuovi Orizzonti e, quindi il programma redatto è interamente condiviso dal gruppo da poco costituitosi.

Nello specifico, in un eventuale coinvolgimento nell’attività amministrativa e/o governativa del Movimento, l’attività sarà orientata verso quelle azioni che riguardano la cura e la salvaguardia dell’ambiente, la promozione e la valorizzazione delle risorse naturali, dei beni culturali e delle produzioni tipiche del nostro territorio attraverso la realizzazione di percorsi attuativi che devono prevedere oltre a l’impiego di risorse umane locali la possibilità di puntare a collaborazioni con altri Enti, pubblici e/o privati per attrarre fondi Regionali, Nazionali e Comunitari.

Per la realizzazione di questi obiettivi, il Libero Movimento Civico “ Nuovi Orizzonti” già intrattiene intese , con alcuni soggetti politici con i quali condivide, naturalmente il programma elettorale nella sua interezza e, nello specifico la priorità d’intervento negli ambiti economico-produttivi prima citati. Con l’auspicio di potere dare ancora più vitalità e slancio, in assoluta simbiosi con tutta la compagine amministrativa, al processo di cambiamento in atto, da alcuni anni nel nostro comune.

Al fine di partecipare in maniera fattiva alla realizzazione del programma elettorale il Movimento Nuovi Orizzonti ha scelto come candidato al consiglio comunale Giuseppe Bianco, una persona semplice, figura di alto profilo morale, già impegnato a rappresentare i lavoratori per una importante sigla sindacale e quindi con esperienza per le problematiche sociali, sempre vicino alle esigenze dei lavoratori e della gente comune. Le competenze e le qualità morali e civili hanno consentito di fare sintesi attorno a questa persona che riteniamo tanto potrà dare alla nostra collettività. Naturalmente non mancherà l’apporto di altre figure del Movimento che forniranno ulteriori competenze e professionalità.

Il coordinamento del Libero Movimento Civico “NUOVI ORIZZONTI” attualmente è così composto: Nino Barbera, Giuseppe Bianco, Gaspare Bono, Vincenzo Nuccio, Nino Parrinello, Leo Prinzivalli, Ciccio Puccio. A breve potrebbero essere resi noti altre adesioni al Movimento che ne arricchiranno l’attuale composizione sotto tutti profili.

[fonte: comunicato]

