Si chiama ‘Airlite, è una vernice naturale che si “mangia” i virus

Una vernice naturale al 100 per cento in grado di abbattere l’inquinamento atmosferico e che grazie alla ricerca nell’ultimo anno ha rafforzato la sua capacità di eliminare in modo radicale virus e batteri da ogni superficie su cui viene applicata. Si chiama Airlite, è una eccellenza tutta italiana e in queste ultime settimane si è conquistata un posto d’onore tra le innovazioni più importanti conseguite dalla ricerca internazionale avviata dalla diffusione globale del Covid-19. “Già alla fine del 2019 avevamo iniziato a lavorare sulla capacità di Airlite di eliminare i virus”, spiega Antonio Cianci, amministratore delegato dell’azienda produttrice. “Con l’irrompere della pandemia abbiamo intensificato i nostri sforzi e oggi possiamo presentare un prodotto davvero rivoluzionario in grado di sanificare in brevissimo tempo ogni parete”, aggiunge. Test indipendenti condotti in Cina, Italia e Regno Unito (tra i Paesi più colpiti dal Coronavirus) hanno infatti attestato la sua capacità unica di rendere inattivo, dopo appena 15 minuti, il ceppo virale dell’Human Coronavirus (NL63), una specie di coronavirus identificata alla fine del 2004.

Continua a leggere l’articolo originale

Mi piace: Mi piace Caricamento...