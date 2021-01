Servizi pubblici digitali, il Comune di Petrosino sbarca sull’app “IO”

Attivo un nuovo canale di comunicazione diretto con i cittadini

REDAZIONE, 29 GEN – Il Comune di Petrosino è il primo in Provincia di Trapani a rendere accessibili attraverso l’app “IO” alcuni servizi pubblici digitali. E’ attivo da ieri, infatti, il nuovo canale di comunicazione predisposto dall’Ente che consentirà un flusso di informazioni diretto e veloce verso i cittadini.

Nel dettaglio, i servizi attivi sono i seguenti: – Avviso emissione mandato di pagamento: attraverso l’app i cittadini interessati (ad esempio gli scrutinatori in occasione delle elezioni) verranno informati nel momento in cui il Comune emetterà il mandato di pagamento; – Avviso scadenza carta di identità : attraverso l’app i cittadini riceveranno un mese prima della scadenza del proprio documento di riconoscimento un pro memoria dal Comune. Tale comunicazione verrà ripetuta il giorno dopo la scadenza nel caso in cui il cittadino non abbia proceduto al rinnovo; – Avviso scadenza rate per il pagamento del servizio di raccolta rifiuti : attraverso l’app i cittadini riceveranno una comunicazione contenente la scadenza del pagamento della rata e il relativo importo.

Per ricevere tali comunicazioni il cittadino dovrà semplicemente scaricare sul proprio cellulare o tablet l’applicazione dei servizi pubblici “IO”.