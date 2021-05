SEQUESTRATE OLTRE 5.700 COMPRESSE DI FARMACI ILLEGALI

Milano, 8 maggio 2021 – Durante lo scorso mese di aprile, i funzionari ADM di Milano 1, in

servizio presso il Centro di Smistamento Postale di Milano-Roserio, hanno scoperto e

sequestrato 5.781 compresse di farmaci illegali.

I medicinali, privi delle previste autorizzazioni del Ministero della Salute, sono stati rinvenuti in

piccole spedizioni postali provenienti da India, Singapore e Cina ed erano indirizzate a soggetti

residenti in tutto il territorio nazionale.

Le compresse, costituite da antibiotici, antidepressivi, ansiolitici e prevalentemente da farmaci

per la cura della disfunzione erettile, sono state sequestrate e i destinatari sono stati denunciati

alla competente Procura della Repubblica.

