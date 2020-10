[Scuole] Castelvetrano. “Erasmus plus, fiore all’occhiello della Lombardo Radice Pappalardo”

CASTELVETRANO – Per il secondo anno consecutivo la capacità progettuale in chiave europea dell’I.C. Lombardo Radice- Pappalardo viene premiata con l’approvazione di altri due progetti inseriti nel programma Erasmus Plus, che si sommano ai due precedenti giunti alla seconda annualità’. Grazie ai due nuovi Erasmus plus Ka2 aa.ss.2020/2021 e 2021/2022, con orgoglio, l’istituto è in grado di ampliare la sua offerta formativa agli alunni dell’Istituto stesso, rendendoli protagonisti di un apprendimento significativo e di un momento di cooperazione internazionale. L’Istituto che ha a cuore l’inclusione sociale e l’equità destina tali progetti a tutti gli alunni delle classi, ciascuno con diversi compiti nelle varie attività. Essi non avranno solo il ruolo di studenti, ma alcuni di loro diventeranno mentori e aiuteranno a organizzare e realizzare alcuni seminari e workshop. Nello specifico, il primo progetto dal titolo “Take 2… Collabor-ACTION!”: how to promote social inclusion and develop key competences for lifelong learning through the use of cinema and acting techniques, ha come paesi partner la Spagna con la scuola capofila, la Polonia e la Lettonia e si configura come prosecuzione di un progetto E- twinning già realizzato nello scorso a.s che non si è arrestato nemmeno durante il periodo di lockdown. Tale progetto ha interessato le classi 4^ A di Scuola Primaria del plesso Lombardo Radice e cl.1^ B,1^D, 1^ H della Scuola Secondaria di I grado, pertanto vede coinvolte le classi 5^ A del plesso Radice e le classi 2^ B, 2^D e 2^ H della Scuola Secondaria. Gli alunni delle scuole dei quattro Paesi partner realizzeranno un film collaborativo e saranno impegnati in attività che coinvolgeranno tutte le discipline relative alla conoscenza del linguaggio cinematografico: la scrittura di una sceneggiatura cinematografica, filming ed editing di video, realizzazione di coreografie. Il secondo progetto “FROM THOUGHTS TO CODES” ha come Paesi Partner la Grecia (scuola capofila), la Turchia, la Repubblica di macedonia, il Portogallo e la Romania. Esso è rivolto alle classi 1^ della Scuola Secondaria; coinvolge principalmente le discipline scientifico- tecnologiche perchè mira a promuovere abilità e competenze per l’apprendimento delle discipline matematico-scientifiche tramite metodologie innovative e il pensiero computazionale. Il prodotto finale previsto è la fondazione di un Scienze club e l’acquisizione di tecniche per imparare a programmare per sviluppare nuove idee. Entrambi i progetti comunitari daranno l’opportunità agli alunni di lavorare in squadre nazionali e transnazionali sviluppando competenze interpersonali come il lavoro di squadra, la leadership e i valori democratici. Inoltre, conosceranno le culture dell’Unione europea, acquisendo consapevolezza sulla loro cittadinanza europea e affineranno competenze sempre più richieste e trasversali quali quelle digitali, linguistiche in L2 e creative. Grazie all’alto valore formativo dei progetti ERASMUS, la scuola riuscirà a perseguire le sue finalità educative prioritarie.

