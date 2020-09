Scoperto un pianeta che orbita attorno a una nana bianca

Si chiama WD 1856 b, è un pianeta delle dimensioni di Giove che orbita attorno a una nana bianca, uno dei possibili stadi finali dell’evoluzione di una stella, a circa 80 anni luce dalla Terra, nella costellazione settentrionale del Drago. Descritto dagli esperti dell’Università del Wisconsin-Madison in un articolo pubblicato su Nature, il corpo celeste rappresenta un fenomeno sbalorditivo, con il pianeta che ruota in un’orbita stretta attorno alla sua stella, a una distanza di circa 20 volte inferiore a quella tra Mercurio e il Sole. “La morte di una stella – spiega Andrew Vanderburg dell’Università del Wisconsin-Madison – di solito provoca la morte di tutti i pianeti che orbitano in quel sistema stellare. Per quanto ne sappiamo, WD 1856 b rappresenta l’unico caso di mancata distruzione”. Il team, che ha collaborato con esperti internazionali affiliati a diversi istituti, ha analizzato i dati raccolti da più telescopi per la lettura della luce, tra cui il telescopio spaziale della NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) e due grandi telescopi terrestri situati nelle Isole Canarie. “Abbiamo notato delle anomalie nel bagliore di una stella a 80 anni luce – commenta l’esperto – ma è stato difficile interpretare i dati per via delle interferenze dovute alla presenza della nana bianca”. L’astronomo spiega che le nane bianche sono molto più piccole degli astri come il nostro Sole, e possono avere le dimensioni della Terra, per cui, quando i pianeti transitano davanti a questi corpi celesti, gran parte del bagliore viene coperto e la loro rilevazione è più semplice. “Abbiamo scoperto un pianeta delle dimensioni di Giove – afferma Vanderburg – che orbitava attorno alla nana bianca. Questo solleva interrogativi sui pianeti e rivoluziona la nostra concezione delle stelle destinate a diventare nane bianche. La nostra ipotesi è che WD 1856b orbitasse inizialmente lontano dalla stella, per poi avvicinarsi durante lo stadio finale dell’evoluzione della nana bianca”. L’autore sottolinea che questo studio apre la possibilità ai pianeti di orbitare attorno alle nane bianche, resistendo alla gravità del fenomeno astronomico. “Si tratta di una rivelazione importante – conclude l’astronomo – non abbiamo trovato alcun detrito, per cui è ragionevole presupporre che WD 1856b sia del tutto intatto. Saranno necessari ulteriori studi per comprendere meglio questo fenomeno, ma siamo rimasti sorpresi e sbalorditi nell’analizzare le letture. Ora siamo curiosi di rispondere agli interrogativi che abbiamo posto”. [Agi]

