Aprilia: scoperta frode sull’iva intracomunitaria per 2 milioni di Euro nel settore della telefonia

Aprilia, 23 marzo 2020 – I funzionari ADM di Gaeta in servizio presso la Sezione Operativa Territoriale di Aprilia, nell’ambito delle attività di contrasto alle frodi in materia di IVA intracomunitaria e sulla base di una analisi dei rischi locali, hanno portato a termine una verifica nei confronti di una società di Latina operante nel settore della telefonia cellulare, scoprendo una evasione di imposta per circa due milioni di euro.

La società in questione è risultata inesistente presso le sedi dichiarate e il rappresentante legale, di fatto, irreperibile.

La frode è stata accertata tramite l’utilizzo delle indagini finanziarie e con la collaborazione delle autorità doganali di altri Paesi unionali.

Il legale rappresentante della ditta è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina.

