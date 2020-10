Santa Ninfa. Un solo caso positivo in città, è un’insegnante

«La situazione – precisa Lombardino – è quindi sotto controllo, ma – ammonisce – l’epidemia è ormai entrata nella fase della seconda ondata, come testimoniano i numeri dei contagiati in rapido aumento in tutta Italia. La nostra regione e la nostra provincia – sottolinea peraltro il sindaco -, sostanzialmente risparmiate dalla prima ondata, stanno ora conoscendo un’impennata nei casi; impennata che comincia a mettere in affanno sia il sistema di tracciamento che quello sanitario nel suo complesso e quindi anche ospedaliero. Per questa ragione – esorta Lombardino – occorre che tutti si faccia uno sforzo per evitare l’ulteriore propagarsi dell’epidemia, mettendo in atto comportamenti responsabili e improntati alla massima prudenza. Ci aspettano mesi difficili ed è bene attrezzarsi. La collaborazione dei cittadini tutti – conclude – sarà fondamentale per superare questa fase».