Santa Ninfa: L’Asp segnala un nuovo caso, sono due gli attuali positivi

SANTA NINFA – Salgono a due gli attuali positivi a Santa Ninfa. Ieri l’Asp ha infatti comunicato un nuovo caso. Si tratta di un pensionato, in isolamento domiciliare come l’insegnante risultata positiva al tampone nella giornata di martedì. Pur essendo casi circoscritti, l’attenzione da parte delle autorità è massima. L’innalzamento esponenziale del numero dei contagi in tutta Italia e ovviamente in Sicilia e nella provincia di Trapani (queste due sostanzialmente risparmiate dalla prima ondata dell’epidemia) ha fatto alzare il livello di guardia un po’ ovunque. Per questa ragione, nei giorni scorsi, il sindaco Giuseppe Lombardino è tornato ad esortare i cittadini affinché facciano tutti uno sforzo per evitare l’ulteriore propagarsi dell’epidemia, «mettendo in atto comportamenti responsabili e improntati alla massima prudenza». La sintesi del ragionamento del sindaco è che «ci aspettano mesi difficili ed è quindi bene attrezzarsi».