Santa Ninfa: Il cordoglio per la scomparsa di Emanuele Macaluso

SANTA NINFA. Il Comune di Santa Ninfa partecipa al cordoglio per la scomparsa, avvenuta oggi a Roma, di Emanuele Macaluso, storico dirigente del Pci. Nato a Caltanissetta nel 1924, Macaluso è stato dapprima un dirigente sindacale e poi più volte deputato e senatore della Repubblica. «Tutta la sua vita – sottolinea il sindaco Giuseppe Lombardino – è stata caratterizzata dalla passione per la politica. Macaluso – ricorda Lombardino – è stato, nel corso del tempo, sempre vicino a Santa Ninfa, ai suoi amministratori e alla sua comunità, specialmente nei difficili anni della ricostruzione post-terremoto. Nel 2010 – conclude il sindaco, che ne rievoca anche la figura di intellettuale e giornalista – la sua ultima presenza qui in un incontro pubblico per la presentazione di un libro» (nella foto, Macaluso è l’ultimo a destra).

Anche il segretario del Pd santaninfese, Vincenzo Di Stefano, a nome del circolo cittadino, si unisce al cordoglio: «Macaluso è stato un esempio, difficilmente eguagliabile, di passione politica, di intelligenza, acume e profondità di pensiero. Un punto di riferimento per tanti, per molti. Per chi crede, ancora, a dispetto di tutto, che la politica sia la più nobile delle attività umane».