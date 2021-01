Santa Ninfa: Il Consiglio comunale ha ricordato il sisma del 15 gennaio 1968

Per Lorenzo Truglio era «doveroso commemorare le vittime e fare un confronto sul futuro che ci aspetta». Un futuro che per il consigliere di minoranza «non può certo passare dal deposito di scorie radioattive in un territorio sismico». Per Truglio sarà invece necessario « fare rete per superare questo periodo».

Secondo il sindaco Giuseppe Lombardino «in questi momenti è importante ricordare quel passato, la sofferenza delle popolazioni del tempo. A quel tempo – ha aggiunto – c’era fango, c’erano le tende, c’erano sofferenze indicibili». Per il primo cittadino, l’intervento dello Stato, anche se tardivo e rallentato da troppe pastoie burocratiche, ha comunque consentito la ricostruzione delle case. E alla ricostruzione materiale s’è affiancato un cambiamento antropologico, sociale e culturale. Infine, «considerato che ci sono ancora dei cittadini che legittimamente hanno il diritto al contributo dello Stato»., la proposta di utilizzare una quota dei fondi del «Recovery plan», destinati al Sud, al completamento della ricostruzione.