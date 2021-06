Santa Ninfa: Il Consiglio comunale convocato per l’approvazione del rendiconto 2020

SANTA NINFA. Il presidente del Consiglio comunale, Carlo Ferreri, ha convocato l’assemblea civica per le 20,30 di mercoledì 30 giugno. Tra i punti all’ordine del giorno, oltre alle rituali comunicazioni, l’esame e l’approvazione del rendiconto di gestione 2020 (chiuso con un avanzo di oltre tre milioni e mezzo di euro), una variazione di bilancio, il nuovo regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, il Piano economico-finanziario del servizio rifiuti per il 2021 e le tariffe della Tari. (Nella foto una seduta del Consiglio comunale)

