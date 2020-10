Santa Ninfa: Domani si inaugura la ristrutturata villa comunale

I risultati del progetto saranno presentati nel corso di un incontro che si terrà nella sala consiliare alle 16. A seguire, alle 17,30, il taglio del nastro e l’apertura ufficiale della villa.

Per rispettare le rigide disposizioni anti-covid sarà consentito l’accesso nella sala consiliare ad un numero ridotto di persone rispetto alla capienza. Tutti dovranno peraltro indossare la mascherina e a tutti, prima dell’ingresso, sarà misurata la temperatura. Anche nel successivo momento all’aperto, per il taglio del nastro, bisognerà mantenere il distanziamento interpersonale e indossare la mascherina come previsto dalle nuove disposizioni emanate dal presidente della Regione. (Nella foto il torrino centrale della villa dipinto dall’artista Fabio Ferrara)