Santa Ninfa: Convocato il Consiglio comunale per discutere aliquote e tariffe

SANTA NINFA. Il presidente del Consiglio comunale, Carlo Ferreri,

ha convocato l’assemblea civica per le 20,30 di lunedì 14 marzo. Tra i punti all’ordine del giorno, oltre alle rituali comunicazioni, l’approvazione dello schema di convenzione per la realizzazione in forma associata di progetti di rigenerazione urbana, le aliquote Imu del 2022, la modifica del regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’Irpef e la modifica del regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti.