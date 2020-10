Santa Ninfa: Campagna «Nastro rosa», l’antico orologio del Municipio illuminato per la ricerca sul cancro

SANTA NINFA – Anche il Comune di Santa Ninfa ha aderito all’iniziativa dell’Anci a sostegno della campagna di prevenzione «Nastro rosa» dell’Associazione italiana per la ricerca sul cancro, per manifestare vicinanza alle donne colpite dal tumore al seno e sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione e del sostegno alla ricerca oncologica. Per questa ragione ieri sera l’antico restaurato orologio del palazzo municipale, collocato in una teca nella centralissima piazza Libertà, è stato illuminato di rosa. «Una scelta fortemente simbolica – precisa il sindaco Giuseppe Lombardino – a segnalare l’importanza della prevenzione e della ricerca medica e scientifica».