Santa Ninfa: Affidati i lavori di riparazione delle perdite idriche nel centro urbano

SANTA NINFA – L’ufficio tecnico ha affidato i lavori di riparazione delle perdite della rete idrica di competenza dell’Ente acquedotti siciliani, ormai in liquidazione e da tempo non in grado di effettuare opere di riparazione. L’amministrazione municipale ha quindi deciso l’intervento sostitutivo, destinando poco più di 6mila euro per gli interventi e incaricando l’ufficio tecnico degli adempimenti necessari. Ad aggiudicarsi i lavori è stata l’impresa «Scame» di Alcamo, che ha presentato un’offerta di 5.464 euro (più 546 euro di Iva). Gli operai dell’impresa inizieranno nei prossimi giorni le opere di riparazione.