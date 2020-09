Salute cutanea: le principali problematiche che si sviluppano sottopelle

Quando si parla del benessere della pelle, è bene sapere che ci sono diverse problematiche che hanno un’origine sottocutanea e che si sviluppano quindi nello strato posto subito sotto la cute. Ciò tuttavia non significa che non siano ben visibili anche all’esterno, provocando non pochi fastidi: capiamo meglio di cosa si tratta.

Brufoli sottopelle

Uno dei disturbi sottocutanei più diffusi sono proprio i brufoli sottopelle, che tendono ad emergere soprattutto durante il periodo dell’adolescenza e che possono diventare fonte di imbarazzo oltre che di fastidio. Per questo è importante capire come eliminare i brufoli sottopelle leggendo i consigli sul sito di Nivea per esempio. Ma a cosa sono dovuti esattamente? Sono inestetismi causati dall’infiammazione dei comedoni che si chiudono e sono talmente radicati in profondità che non riescono ad aprirsi per secernere il pus in eccesso spesso dovuto a fattori ormonali, genetici e anche alimentari. La zona interessata dal fenomeno si gonfia e può emergere del dolore, dato che trovandosi in profondità possono arrivare fino ai nervi.

Follicolite

Un altro problema sottocutaneo frequente è la follicolite, una forma di ascesso che può interessare i follicoli e che può svilupparsi o in profondità o ad un livello più superficiale. In questo caso l’infiammazione non è tanto sviluppata da causare dolore, quanto piuttosto un leggero fastidio, insieme al bruciore tipico delle infiammazioni sottocutanee. Da sottolineare che, a livello estetico, il follicolo infiammato si presenta con un piccolo rigonfiamento con una pallina bianca o rossa sulla sua sommità. Ci sono però dei casi in cui la follicolite può peggiorare o presentarsi di frequente e in quelle situazioni conviene sempre rivolgersi a un bravo dermatologo.

Cisti sebacee

La cisti sebacea è con tutta probabilità l’inestetismo sottocutaneo più evidente, per via della bolla che si viene a creare sottopelle, alle volte di dimensioni generose. Queste cisti hanno origine nelle ghiandole adibite alla produzione dell’olio sebaceo, ma non sono molto comuni, e inoltre è spesso facile confonderle con l’acne. E proprio come l’acne, non bisogna assolutamente spremerle. In genere queste infiammazioni passano da sole, ma quando diventano piuttosto grandi conviene rivolgersi ad un medico, che saprà consigliare il da farsi.

Ascessi cutanei

Quando si parla di ascessi cutanei, si fa riferimento a delle sacche che si riempiono di pus, provocando sensazioni quali il dolore e un senso di pressione sulla carne. I foruncoli rientrano nella famiglia degli ascessi cutanei, ma tendono a svilupparsi in superficie. Quando invece nascono degli ascessi sottocutanei collegati fra loro, allora si tende a parlare di “favi”. Come sempre, se il foruncolo non va via da solo, è bene consultare un medico per capire come procedere. In certi casi la situazione viene risolta incidendo l’ascesso con un bisturi e drenando il liquido, mentre in altri casi il dottore prescrive degli antibiotici, oppure dei semplici impacchi caldi.

