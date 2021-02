Salemi, buoni spesa emergenza Covid

Le domande entro il 20 febbraio

REDAZIONE, 13 FEB – Ci sarà tempo fino a sabato 20 febbraio per presentare la richiesta dei buoni spesa erogati dal Comune di Salemi in favore delle famiglie più colpite dalla crisi economica derivante dall’emergenza Covid. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Domenico Venuti, ha individuato quattro importi differenti per l’erogazione dei buoni: 150 euro per le famiglie con un solo componente, 250 (2 componenti), 300 (3 componenti) e 350 (4 componenti). I buoni saranno spendibili esclusivamente negli esercizi commerciali individuati dal Comune di Salemi e non potranno essere ceduti a terzi. Le domande dovranno essere presentate attraverso il link https://care.immediaspa.com/ buonispesa/immediacare_ domanda.php entro il 20 febbraio. A partire dal mese di marzo, i buoni spesa avranno cadenza mensile fino ad esaurimento dei fondi statali: le domande dovranno essere presentate entro il 20 di ogni mese.

Mi piace: Mi piace Caricamento...