Reparto Covid19 all’Ospedale di Mazara: Il Sindaco Quinci ed il Commissario Straordinario dell’Asp Zappalà incontrano gli organi di informazione

Conferenza Stampa- Giovedì 24 settembre alle ore 11,30 presso Sala La Bruna Collegio dei Gesuiti Mazara del Vallo

A seguito della decisione dell’Assessorato regionale alla Salute di individuare l’ospedale Abele Ajello quale struttura in grado di ospitare un reparto Covid, è stata avviata una interlocuzione diretta e franca tra il Sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci ed il Commissario Straordinario dell’Asp di Trapani Paolo Zappalà.

Per fare il punto della situazione e, in piena trasparenza, informare la comunità mazarese sulle decisioni adottate, le prese di posizione e soprattutto sulle condizioni di sicurezza e di mantenimento dell’offerta sanitaria dell’Abele Ajello sia in termini qualitativi che quantitativi, il Sindaco Salvatore Quinci ed il Commissario Straordinario dell’Asp di Trapani Paolo Zappalà incontreranno gli organi di informazione in Conferenza Stampa Giovedì 24 settembre alle ore 11,30 nella Sala La Bruna del Collegio dei Gesuiti.

L’accesso alla Sala verrà assicurato nel rispetto delle condizioni di sicurezza AntiCovid.

Commissario Straordinario dell’Asp di Trapani Paolo Zappalà Sindaco Salvatore Quinci Ospedale Abele Ajello – Mazara

