Regione. A bando 1300 posti impinguare gli organici dei Centri per l’impiego

La Regione siciliana assumerà 1.340 diplomati e laureati: 1.300 posti saranno messi a bando per rimpinguare il personale dei Centri per l’impiego, altre 40 posizioni si libereranno negli uffici. Gli avvisi pubblici andranno in giunta in settimana, da quel momento la macchina della selezione si metterà in moto per andare in porto – secondo le stime dei dipartimenti Lavoro e Funzione pubblica diffuse da Repubblica Palermo – entro la fine dell’anno, quando dovrebbe essere celebrata la prima prova. La porzione più consistente della selezione è quella dei Centri per l’impiego. La metà dei posti sarà riservata ai laureati, mentre per gli altri sarà sufficiente il diploma: in entrambi i casi la Regione ha intenzione di affidarsi alla commissione Ripam, l’organismo interministeriale che gestisce i concorsi nella pubblica amministrazione e li attua tramite la piattaforma Formez. La selezione, o almeno la preselezione dei candidati, avverrà con un test di cultura generale con domande a risposta multipla. Intanto la Regione mette i motori avanti sulla riorganizzazione del personale: martedì alle 16 si avvierà il confronto con i sindacati, che però hanno già confermato la protesta in programma il giorno prima per contestare le battute di Musumeci contro i dipendenti, giudicati “inutili nel 70 per cento dei casi”.

