Reading Time: 3 minutes

Quali sono i 3 film più divertenti dedicati ai casino di Las Vegas

Il gioco è sicuramente la forma più divertente di intrattenimento e quando entra nelle sale cinematografiche attraverso il mondo di Las Vegas, la risata è assicurata, almeno per quanto riguarda le pellicole che analizzeremo.

Oggi sono tantissime le slot dei casino online dedicate alle pellicole come Paura e Delirio a Las Vegas o Una Notte da Leoni, film entrati di diritto nella cultura di massa sia per la qualità eccelsa di cast e registi sia perché fanno ridere a crepapelle fino a sentirsi male.

Fra i 3 film più divertenti dedicati ai casino non poteva mancare anche Ocean’s Eleven, pellicola che rende omaggio e si ispira al primo film realizzato in assoluto sul tema casino, che mostra questo mondo fatto di numeri, colori e carte da gioco, stiamo parlando di Colpo Grosso del 1960, con Dean Martin e Frank Sinatra.

Ocean’s Eleven e tutta la saga

Come già accennato, questa pellicola è un remake ma è rivoluzionaria per quanto riguarda il montaggio e soprattutto ha una delle colonne sonore più belle mai realizzate. Il cast di attori di qualità è infinito e oltre a Clooney, Pitt e Julia Roberts, ci sono tantissimi mostri sacri di Hollywood che rendono il film divertente e appassionate per tutta la sua durata. Fra goffi tentativi di rapinare i casino più facoltosi di Las Vegas, la suspense viene intervallata da ogni imprevisto possibile: una pellicola da vedere e rivedere che ha creato una saga con altri tre film e uno spin off tutto al femminile.

Paura e delirio a Las Vegas

Se si potessero quotare le disavventure di Duke e del Dottor Gonzo sui siti come Betfair, i valori impazzirebbero a ogni loro bravata. Questa pellicola è tratta dal capolavoro di Hunter Thompson Paura e Disgusto a Las Vegas, un romanzo riflessivo sull’ipocrisia del sogno americano che comunque conduce il lettore in un mondo di risate spasmodiche. Il film è ancora più delirante, grazie agli effetti speciali e una colonna sonora sublime, il tutto coordinato da un mostro sacro della risata: Terry Gilliam dei Monty Python. I protagonisti distruggono camere di hotel, parcheggiano l’auto nei posti più improbabili, fanno uso di qualsiasi droga esistente insieme all’alcol, vanno a seguire persino un convegno della DEA contro le sostanze stupefacenti, strafatti di LSD.

Una Notte da Leoni

Sono tre le pellicole di questa saga e ogni volta si ride sempre di più con Alan, Stu, Phil e Doug. L’incontro con Leslie Chow è soltanto la ciliegina sulla torta di un film spettacolare girato a Las Vegas, mentre il secondo prende come scenografia Bangkok in Tailandia. Girato fra i casino più belli e imponenti di Las Vegas, Una Notte da Leoni è sicuramente una delle tre pellicole più divertenti, dedicate al mondo del gambling e alle disavventure deliranti dei loro protagonisti, sempre pronti a combinarne di cotte e di crude, invischiarsi in ogni situazione pericolosa possibile, fra polizia e criminali di ogni tipo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...