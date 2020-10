Proclamati eletti i nuovi 24 consiglieri comunali del Comune di Marsala per il quinquennio 2020 – 2025

MARSALA – Sono stati proclamati eletti oggi dall’Ufficio Centrale per l’elezione del Sindaco e dei Consiglieri, presieduto dalla giudice Caterina Greco, i nuovi 24 rappresentanti di Sala delle Lapidi per il quinquennio 2020-2025. La ripartizione dei consiglieri è stata di 21 eletti per la coalizione di maggioranza e 3 per quella di minoranza.

I nuovi consiglieri sono:

Vito Milazzo, Pietro Cavasino e Lele Pugliese dì Liberi; Eleonora Milazzo, Oreste Alagna e Michele Accardi per l’UDC; Ivan Gerardi, Leo Orlando e Andrea Marino per Psi-Marsala Città Punica; Gabriele Di Pietra, Piergiorgio Giacalone e Vanessa Titone di Progettiamo Marsala; Enzo Sturiano e Elia Martinico di Forza Italia; Walter Alagna e Flavio Coppola di Noi Marsalesi;

Pellegrino Pino Ferrantelli e Rosanna Genna di Fratelli d’Italia; Giancarlo Bonomo e Massimo Fernandez di Valori Impegno Azioni; Antonio Vinci di Marsala al Via – Sicilia al centro; Nicola Fici di Cento Passi; Rino Passalacqua di Marsala Città Europea; Alberto Di Girolamo, candidato Sindaco che ha superato il 20% dei consensi.

