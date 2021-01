[Politica] Campobello. L’intervista al rappresentante del Coordinamento del Movimento Cento passi

A rispondere alle domande della redazione di Cn., Giuseppe Calcagno che fa parte del coordinamento provinciale di Trapani del Movimento Cento Passi

Cn: Come vede questa partenza della nuova amministrazione comunale?

R: L’amministrazione comunale mi sembra che sta rispettando in pieno quello che aveva detto in campagna elettorale, ovvero di far rimanere Campobello nella continuità Politica, ed in effetti siamo rimasti perfettamente nell’inerzia dei 6 anni precedenti. Si sono fatte le corse tra Natale e Capodanno per parlare del Bilancio preventivo e per approvare il preventivo di spesa della TA.RI.

Cn: Vuol dire consuntivo?

R: no, sto parlando esattamente di preventivo 2020 che si discute a fine Dicembre 2020, adesso dobbiamo capire bene come siamo messi, nel caso faremo una dura battaglia politica in consiglio ed eventualmente ci rivolgeremo anche ad altri Enti. Per fortuna l’opposizione adesso c’è e gode di ottima salute e si sta facendo sentire in maniera forte ed incisiva

Cn: a cosa si riferisce quando parli che l’opposizione si sta facendo sentire in maniera forte ed incisiva?

R: Mi riferisco a queste prime interrogazioni inviate al Presidente del consiglio: La mozione per le scorie radioattive, l’interrogazione su tutti gli appalti dati in gestione negli anni passati, chiederemo come mai la differenziata passa da una percentuale dall’11% al 50% grazie alla collaborazione di tutti i cittadini, ma questo non viene premiato sulle bollette che sono sempre salatissime, ma soprattutto la creazione del tavolo tecnico per una soluzione definitiva ad un problema che persiste in maniera vergognoso a Campobello da circa 10 anni, sto parlando dei lavoratori stagionali per la raccolta delle olive; grazie all’impegno duro ed incessante di questi mesi da parte delle consigliere Liliana Catanzaro e Carla Prinzivalli, e le nomino con orgoglio perché grazie a loro siamo riusciti a compattare un gruppo di circa 30 giovani Campobellesi nel Movimento cento passi di Campobello.

Cn: C’è qualche nota stonata nella politica Campobellese di questi Giorni?

R: di note stonate ce ne sono tante ma una in particolare sta risuonando in maniera davvero strana, o meglio io qualcosa l’avevo preannunciato in campagna elettorale; la situazione davvero instabile del PD di Campobello. Mi riferisco in particolare alla decisione del consigliere Tumminello di non aderire al gruppo consiliare del PD.

Cn: Si tratta di una particolare posizione politica personale ?

R: no, assolutamente anzi si tratta di una conferma, l’avevo detto proprio nell’ultimo comizio che i candidati del PD non rappresentavano i valori della sinistra, infatti quando gli hanno tolto il motivo per cui opportunisticamente è stato in questi anni nel PD, decide di allontanarsi dal partito, come spremere un limone prenderne il succo e poi buttarlo via. Che valore ha una vittoria se questa è ottenuta ad un prezzo altissimo? Si tratta semplicemente di una vittoria di Pirro da non confondere con Pirlo che ultimamente non sta vincendo più di tanto… Se per appoggiare Castiglione hanno disintegrato un partito con fuoriuscite da tutti i lati, dimissione del loro segretario e cosa ancora più grave non hanno saputo intercettare un gruppo di giovani di Sinistra dei Cento passi. Io l’avevo detto chiaramente al vice-segretario che il cerino alla fine sarebbe rimasto acceso proprio nelle sue mani, ma Michele che ha una caratteristica positiva ovvero, è uno di parola e l’ha voluta mantenere fino in fondo, ma non ha saputo cogliere i suggerimenti che gli venivano da tante parti anche dal loro Segretario Provinciale. La collocazione naturale doveva essere in una coalizione di centro-sinistra e non con l’agglomerato incolore di Castiglione. In provincia di Trapani già stiamo avendo vari contatti con le altre forze politiche di sinistra con l’intenzione di ricostruire una sinistra dei valori e che si rifaccia sui principi quali la questione etica e morale, spero che anche il PD di Campobello abbia il coraggio di uscire da questa trappola che lentamente si è costruita attorno e possa ricompattare le sue forze sane e rappresentative e ritorni in quella che dovrebbe essere la sua naturale posizione politica.

