PNRR, il Ministro Bianchi ha istituito il Gruppo di lavoro per il contrasto della dispersione scolastica e la riduzione dei divari territoriali

Il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha istituito il Gruppo di lavoro che definirà le indicazioni generali per il contrasto della dispersione e il superamento dei divari territoriali, nell’ambito dell’attuazione del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Sono componenti del Gruppo:

Ludovico Albert

Franco Lorenzoni

Massimiliano Morelli

Andrea Morniroli

Massimo Nutini

Vanessa Pallucchi

Don Marco Pagniello

Marco Rossi Doria

Chiara Saraceno

Valentina Scavone

Maggiore attenzione alla personalizzazione dei percorsi scolastici negli istituti dove i livelli di apprendimento risultino meno elevati, sostegno mirato ai dirigenti scolastici, mentoring e formazione (anche da remoto) per almeno il 50% dei docenti, potenziamento del tempo scuola con progettualità dedicate: sono alcune delle azioni che saranno messe in campo. Il Gruppo appena formato curerà la definizione di indicazioni e linee guida generali da mettere a disposizione delle istituzioni scolastiche che parteciperanno alle azioni del PNRR per contrastare la dispersione scolastica e superare i divari territoriali, un obiettivo al quale il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza destina uno stanziamento complessivo di 1,5 miliardi.

