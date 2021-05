Petrosino: Pulizia aree private, il Sindaco firma l’ordinanza

Pulizia aree private, il Sindaco firma l’ordinanza

Gli interventi dovranno essere realizzati entro il 5 giugno

Petrosino, 04.05.2021

Il Sindaco di Petrosino, Gaspare Giacalone, questa mattina ha firmato l’ordinanza n. 2 per la pulizia delle aree private adiacenti gli spazi e le vie pubbliche e per la cura delle siepi esistenti. Nel dettaglio, entro il 5 giugno 2021 i proprietari dovranno rimuovere eventuali rifiuti presenti nelle loro proprietà, mantenere le siepi in modo tale da non restringere o danneggiare le strade e la linea ferrata, tagliare i rami delle piante o degli alberi che sporgono nascondendo la segnaletica stradale o rendendo difficile la leggibilità dei segnali. In caso di inosservanza di tali disposizioni sarà il Comune di Petrosino a intervenire in via sostitutiva addebitando le spese ai proprietari di tali aree.